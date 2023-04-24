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Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек: у врага есть потери, - ЦНС

Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны по движению "Атеш" провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе", - говорится в сообщении.

Вблизи Олешек был подорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.

"Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд "росгвардейцев", которые были на дежурстве", - добавили в ЦНС.

Напомним, что украинское подполье помогает военным и создает значительные проблемы российским оккупантам на захваченных территориях.

Российские силовики планируют разработать новую стратегию борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.

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