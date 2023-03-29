Партизани допомагають виявляти та знищувати розташування окупантів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема йдеться про пункти управління й склади ворога. Ворог обмежує доступ до інтернету, проводить рейди й депортує людей, та все одно не може взяти під контроль тимчасово захоплені землі", - розповіли у ЦНС.

Як розповіли у відомстві, партизани допомагають виявляти та коригувати удари по місцях скупчення окупантів.

Нагадаємо, що військові РФ на окупованій частині Херсонської області почали пошуки проукраїнських громадян.

Окупанти у Скадовську (Херсонська область) викрадають автомобілі у місцевих мешканців. Їх передають на потреби армії РФ.

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