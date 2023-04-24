ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок: у ворога є втрати, - ЦНС

Новость на русском →
Олешки, Понеділок 24 квітня 2023 21:44
Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок: у ворога є втрати, - ЦНС Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрати в особовому складі", - йдеться у повідомленні.

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок: у ворога є втрати, - ЦНС

Зазначається, що біля Олешок було підірвано блок-пост біля військового інфраструктурного об’єкта.

"Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін "росгвардійців", які вели чергування", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що українське підпілля допомагає військовим та створює значні проблеми російським окупантам на захоплених територіях.

Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року