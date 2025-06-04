Українські операції допомагають змінювати риторику США, - Зеленський

"Проведення операцій нам допомагає, щоб риторика США почала змінюватися, що українці програють цю війну, що у нас немає інструментів, карт тощо. Зараз це звучить трошки тихіше. Це я так дуже обережно говорю, тому що зараз наша команда в США. Дійсно, настрій змінився в політичних колах", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні буде великий брифінг для Сенату від української команди.

"Буде вся картина Сенату від санкцій до вкрадених дітей, від ситуації на полі бою до спецоперації. І ми дуже надіємося, що Сенат підтвердить свої наміри й піде до застосування санкцій. Тому що, окрім того, що всі санкції вводилися через агресію Росії… американська сторона сказала, якщо сторони не погодяться на припинення вогню, будуть санкції", - розповів президент.

Як зазначив Зеленський, Україна демонструє, що готова до припинення вогню, а росіяни "вголос демонструють, що не готові".

"Томи ми дуже просимо про санкції", - наголосив глава держави.