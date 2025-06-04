Украинские операции помогают менять риторику США, - Зеленский

"Проведение операций нам помогает, чтобы риторика США начала меняться, что украинцы проигрывают эту войну, что у нас нет инструментов, карт и так далее. Сейчас это звучит немножко тише. Это я так очень осторожно говорю, потому что сейчас наша команда в США. Действительно, настроение изменилось в политических кругах", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня будет большой брифинг для Сената от украинской команды.

"Будет вся картина Сената от санкций до украденных детей, от ситуации на поле боя до спецоперации. И мы очень надеемся, что Сенат подтвердит свои намерения и пойдет к применению санкций. Потому что, кроме того, что все санкции вводились из-за агрессии России... американская сторона сказала, если стороны не согласятся на прекращение огня, будут санкции", - рассказал президент.

Как отметил Зеленский, Украина демонстрирует, что готова к прекращению огня, а россияне "вслух демонстрируют, что не готовы".

"Поэтому мы очень просим о санкциях", - подчеркнул глава государства.