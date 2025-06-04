Украинские операции помогают менять риторику США, - Зеленский

Проведение Силами обороны операций на территории России помогают менять риторику США. Ведь Вашингтон утверждает, что у Украины нет карт, чтобы выиграть войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.
"Проведение операций нам помогает, чтобы риторика США начала меняться, что украинцы проигрывают эту войну, что у нас нет инструментов, карт и так далее. Сейчас это звучит немножко тише. Это я так очень осторожно говорю, потому что сейчас наша команда в США. Действительно, настроение изменилось в политических кругах", - сказал Зеленский.
По его словам, сегодня будет большой брифинг для Сената от украинской команды.
"Будет вся картина Сената от санкций до украденных детей, от ситуации на поле боя до спецоперации. И мы очень надеемся, что Сенат подтвердит свои намерения и пойдет к применению санкций. Потому что, кроме того, что все санкции вводились из-за агрессии России... американская сторона сказала, если стороны не согласятся на прекращение огня, будут санкции", - рассказал президент.
Как отметил Зеленский, Украина демонстрирует, что готова к прекращению огня, а россияне "вслух демонстрируют, что не готовы".
"Поэтому мы очень просим о санкциях", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет. Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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