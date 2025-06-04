Українські операції допомагають змінювати риторику США, - Зеленський
Проведення Силами оборони операцій на території Росії допомагають змінювати риторику США. Адже Вашингтон стверджує, що в України немає карт, щоб виграти війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
"Проведення операцій нам допомагає, щоб риторика США почала змінюватися, що українці програють цю війну, що у нас немає інструментів, карт тощо. Зараз це звучить трошки тихіше. Це я так дуже обережно говорю, тому що зараз наша команда в США. Дійсно, настрій змінився в політичних колах", - сказав Зеленський.
За його словами, сьогодні буде великий брифінг для Сенату від української команди.
"Буде вся картина Сенату від санкцій до вкрадених дітей, від ситуації на полі бою до спецоперації. І ми дуже надіємося, що Сенат підтвердить свої наміри й піде до застосування санкцій. Тому що, окрім того, що всі санкції вводилися через агресію Росії… американська сторона сказала, якщо сторони не погодяться на припинення вогню, будуть санкції", - розповів президент.
Як зазначив Зеленський, Україна демонструє, що готова до припинення вогню, а росіяни "вголос демонструють, що не готові".
"Томи ми дуже просимо про санкції", - наголосив глава держави.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року. Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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