Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів, - ISW

В якості прикладу наводиться відео від 1 червня, на якому українські сили використовують FPV-дрони з видом від першої особи для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника ZALA та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" під час польоту біля міста Велика Новосілка у Донецькій області.

29 червня оперативне угруповання військ "Харків" оприлюднило відео, на якому видно, як український безпілотник з видом від першої особи перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямі.

В ISW констатують, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. Натомість в Інституті вивчення війни зазначають, що не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Водночас, зазначається у звіті, росіяни скористалися обмеженнями на системи ППО в останні місяці для більш вільного використання розвідувальних безпілотників в Україні, зокрема у глибокому українському тилу. Це дозволило військам РФ вдосконалити свої розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси (РВК/РУК).

Водночас у ISW не виключають, що потужна здатність Повітряних сил використовувати дешеві та широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським військовим послабити російські ударні комплекси. Водночас, це дозволило б зберегти дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для більш дорогих і серйозних російських повітряних цілей.

В ISW поки що не спостерігали, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження звичайних ворожих розвідувальних безпілотників.

"Російські та українські Збройні сили наразі технологічно змагаються між наступальними й оборонними силами. Здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності ЗСУ нівелювати нинішні переваги Росії в матеріальному забезпеченні", - зазначають в Інституті вивчення війни.