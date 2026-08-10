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Українські НРК навчили передавати голосові повідомлення та давати двосторонній звʼязок (відео)

12:46 10.08.2026 Пн
2 хв
Як DevDroid зробив наземні роботи "балакучими" та автономними навіть без зв'язку?
aimg Лев Шевченко
Українські НРК навчили передавати голосові повідомлення та давати двосторонній звʼязок (відео) Фото: динамік на НРК (DevDroid)
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DevDroid оновив універсальну систему керування Droid Box, додавши двосторонній аудіозв'язок та функцію автономного руху в зонах без сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію DevDroid.

Звук як інструмент керування

Droid Box отримав функцію дистанційного керування динаміком, встановленим на наземному роботизованому комплексі. Через планшет оператор може передавати голосові повідомлення в режимі реального часу або відтворювати заздалегідь завантажені аудіофайли.

Функцію можна використовувати для передачі повідомлень, а також для комунікації із суміжними підрозділами у разі втрати основних засобів зв'язку.

Водночас система забезпечує зворотний зв'язок: мікрофони, вбудовані в камери НРК, передають звук безпосередньо на планшет оператора. Це дає змогу не лише бачити зображення з камер, а й чути, що відбувається навколо комплексу - рух людей чи техніки поблизу, зміни в роботі двигуна та інші деталі, які можуть залишатися поза полем зору камер.

Динаміки вже встановлюють на власних платформах DevDroid, а найближчим часом ними обладнають нову партію наземних роботизованих комплексів Zmiy Droid 12.7, розроблених спільно з RoverTech.

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Рух без зв'язку - крок до автономності

Друге ключове оновлення - можливість автоматичного проходження ділянок, де зв'язок тимчасово відсутній або нестабільний. Оператор заздалегідь задає маршрут, після чого дроїд самостійно долає визначену зону - наприклад, проїжджає через ліс, тунель або під мостом - і повертає керування оператору після відновлення сигналу.

Розробники зазначають, що це дозволяє зберігати мобільність платформи в умовах складного рельєфу та нестабільного зв'язку, а також зменшує ризик зупинки роботизованого комплексу під час виконання завдання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що DevDroid представила новий розвідувально-ударний робот Droid TW 40, який поєднує шестиколісну платформу з бойовим модулем Wolly 40 та автоматичним гранатометом Mk 19 і вже пройшов кодифікацію в Силах оборони України.

Також повідомлялося, що вантажний НРК Protector збільшив вантажопідйомність удвічі та отримав новий тип зв'язку, що дозволило одному з комплексів перевезти понад 15 тонн вантажу лише за місяць.

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