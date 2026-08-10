Українські НРК навчили передавати голосові повідомлення та давати двосторонній звʼязок (відео)

DevDroid оновив універсальну систему керування Droid Box, додавши двосторонній аудіозв'язок та функцію автономного руху в зонах без сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію DevDroid.

Звук як інструмент керування

Droid Box отримав функцію дистанційного керування динаміком, встановленим на наземному роботизованому комплексі. Через планшет оператор може передавати голосові повідомлення в режимі реального часу або відтворювати заздалегідь завантажені аудіофайли.

Функцію можна використовувати для передачі повідомлень, а також для комунікації із суміжними підрозділами у разі втрати основних засобів зв'язку.

Водночас система забезпечує зворотний зв'язок: мікрофони, вбудовані в камери НРК, передають звук безпосередньо на планшет оператора. Це дає змогу не лише бачити зображення з камер, а й чути, що відбувається навколо комплексу - рух людей чи техніки поблизу, зміни в роботі двигуна та інші деталі, які можуть залишатися поза полем зору камер.

Динаміки вже встановлюють на власних платформах DevDroid, а найближчим часом ними обладнають нову партію наземних роботизованих комплексів Zmiy Droid 12.7, розроблених спільно з RoverTech.

Рух без зв'язку - крок до автономності

Друге ключове оновлення - можливість автоматичного проходження ділянок, де зв'язок тимчасово відсутній або нестабільний. Оператор заздалегідь задає маршрут, після чого дроїд самостійно долає визначену зону - наприклад, проїжджає через ліс, тунель або під мостом - і повертає керування оператору після відновлення сигналу.

Розробники зазначають, що це дозволяє зберігати мобільність платформи в умовах складного рельєфу та нестабільного зв'язку, а також зменшує ризик зупинки роботизованого комплексу під час виконання завдання.