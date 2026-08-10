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Украинские НРК научили передавать голосовые сообщения и давать двустороннюю связь (видео)

12:46 10.08.2026 Пн
2 мин
Как DevDroid сделал наземные работы "болтливыми" и автономными даже без связи?
aimg Лев Шевченко
Украинские НРК научили передавать голосовые сообщения и давать двустороннюю связь (видео) Фото: динамик на НРК (DevDroid)
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DevDroid обновил универсальную систему управления Droid Box, добавив двухстороннюю аудиосвязь и функцию автономного движения в зонах без сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию DevDroid.

Звук как инструмент управления

Droid Box получил функцию дистанционного управления динамиком, установленным на наземном роботизированном комплексе. Через планшет оператор может передавать голосовые сообщения в режиме реального времени или воспроизводить заранее загруженные аудиофайлы.

Функцию можно использовать для передачи сообщений, а также для коммуникации со смежными подразделениями при потере основных средств связи.

В то же время, система обеспечивает обратную связь: микрофоны, встроенные в камеры НРК, передают звук непосредственно на планшет оператора. Это позволяет не только видеть изображения с камер, но и слышать, что происходит вокруг комплекса - движение людей или техники поблизости, изменения в работе двигателя и другие детали, которые могут оставаться вне поля зрения камер.

Динамики уже устанавливают на своих платформах DevDroid, а в ближайшее время ими оборудуют новую партию наземных роботизированных комплексов Zmiy Droid 12.7, разработанных совместно с RoverTech.

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Движение без связи – шаг к автономности

Второе ключевое обновление – возможность автоматического прохождения участков, где связь временно отсутствует или нестабильна. Оператор заранее задает маршрут, после чего дроид самостоятельно преодолевает определенную зону – например, проезжает через лес, туннель или под мостом – и возвращает управление оператору после возобновления сигнала.

Разработчики отмечают, что это позволяет сохранять мобильность платформы в условиях сложного рельефа и нестабильной связи, а также уменьшает риск остановки роботизированного комплекса при выполнении задания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что DevDroid представила новый разведывательно-ударный робот Droid TW 40, объединяющий шестиколесную платформу с боевым модулем Wolly 40 и автоматическим гранатометом Mk 19 и прошедший кодификацию в Силах обороны Украины.

Также сообщалось, что грузовой НРК Protector увеличил грузоподъемность вдвое и получил новый тип связи, что позволило одному из комплексов перевезти более 15 тонн груза всего за месяц.

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