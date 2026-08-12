Українські наземні дрони для ЗСУ вироблятимуть у Данії: деталі угоди

Ukrainian Unmanned Technologies та Vidar Industries домовилися створити в Данії спільне підприємство для виробництва сімейства безпілотних наземних систем Ravlyk.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що спільне підприємство має розширити промислову базу для Ravlyk, зміцнити європейські ланцюги постачання та підтримати потреби ЗСУ за умови отримання необхідних дозволів та укладення відповідних комерційних угод.

Співпраця поєднує технологію UUT, системну інженерію та знання умов експлуатації, сформовані в Україні, з компетенціями Vidar Industries у сфері індустріалізації, технологічної підготовки виробництва, управління якістю, організації ланцюгів постачання, дотримання регуляторних вимог і данського корпоративного управління.

У коментарі РБК-Україна у компанії зазначили, що планується виробляти біля 3 тисяч одиниць НРК на рік на цьому виробничому майданчику. Перша партія 500 одиниць планується до виробництва вже цього року, на підприємстві працюватиме близько 200 людей.

Як зазначив виробник, до вітчизняних НРК є інтерес з боку європейських партнерів, однак наразі виробнича потужність покриває тільки потреби України на даному етапі розвитку.

Що відомо про Ravlyk

Ravlyk - це модульна безпілотна наземна платформа, розроблена для логістики, перевезень, евакуації поранених, інженерного забезпечення та інших спеціалізованих операційних завдань. Її архітектура дає змогу адаптувати платформу до різних профілів застосування за допомогою функціональних модулів.

Передаючи роботизованим системам небезпечні завдання, пов’язані з перебуванням особового складу у відкритих зонах, Ravlyk має зменшувати ризик для військовослужбовців і підтримувати підрозділи, що працюють у складних умовах.