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Украинские наземные дроны для ВСУ будут производить в Дании: детали соглашения

10:20 12.08.2026 Ср
2 мин
Какое количество НРК планируется производить в Дании?
aimg Константин Широкун
Украинские наземные дроны для ВСУ будут производить в Дании: детали соглашения Фото: украинские наземные дроны для ВСУ будут производить в Дании (militarnyi.com)
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Ukrainian Unmanned Technologies и Vidar Industries договорились создать в Дании совместное предприятие по производству семейства беспилотных наземных систем Ravlyk.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Отмечается, что совместное предприятие должно расширить промышленную базу Ravlyk, укрепить европейские цепи поставок и поддержать потребности ВСУ при условии получения необходимых разрешений и заключения соответствующих коммерческих соглашений.

Сотрудничество объединяет технологию UUT, системную инженерию и знание условий эксплуатации, сложившиеся в Украине, с компетенциями Vidar Industries в сфере индустриализации, технологической подготовки производства, управления качеством, организации цепей снабжения, соблюдения регуляторных требований и датского корпоративного управления.

В комментарии РБК-Украина в компании отметили, что планируется производить около 3 тысяч единиц НРК в год на этой производственной площадке. Первая партия 500 единиц планируется к производству уже в этом году, на предприятии будут работать около 200 человек.

Как отметил производитель, к отечественным НРК есть интерес со стороны европейских партнеров, однако в настоящее время производственная мощность покрывает только потребности Украины на данном этапе развития.

Что известно о Ravlyk

Ravlyk – это модульная беспилотная наземная платформа, разработанная для логистики, перевозок, эвакуации раненых, инженерного обеспечения и других специализированных операционных задач. Ее архитектура позволяет адаптировать платформу к разным профилям применения с помощью функциональных модулей.

Передавая роботизированным системам опасные задачи, связанные с пребыванием личного состава в открытых зонах, Ravlyk должен уменьшать риск для военнослужащих и поддерживать подразделения, работающие в сложных условиях.

Ранее мы писали, что украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , которая вместе с другими беспилотными системами атаковала позиции российских захватчиков.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.

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