Українські науковці зафіксували унікальну білу веселку: як вона виглядає та чому виникає

06:40 10.04.2026 Пт
2 хв
Полярники поділилися фотографіями "туманної" веселки
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Біла веселка біля станції Академік Вернадський (Зоя Швидка)

Українські науковці показали білу веселку, яку зафіксували поблизу станції Академік Вернадський. Таке рідкісне природне явище пояснюється розміром крапель води в повітрі.

Головне:

  • Рідкісне явище: Поблизу станції "Академік Вернадський" зафіксували білу веселку, яку ще називають "туманною".
  • Причина появи: На відміну від звичайної веселки, ця виникає через мікроскопічні краплі води в тумані.
  • Авторство: Унікальні кадри зробила біологиня 30-ї української антарктичної експедиції Зоя Швидка.
  • Зовнішній вигляд: Така веселка іноді може мати ледь помітний помаранчевий або фіолетовий відтінок на краях.

Чому веселка стає білою

Дослідники розповідають, що у класичній веселці світло проходить через відносно великі краплі води. У них біле світло розділяється на окремі кольори, які не змішуються між собою - тому ми бачимо яскравий спектр.

Однак якщо краплі дуже дрібні, відбувається інший процес. Світлові пучки змішуються між собою через сильну дифракцію, і кольори поступово втрачають виразність. У результаті веселка виглядає блідою або майже білою.

Незвичне природнє явище сфотографувала біологиня 30-ї антарктичної експедиції Зоя Швидка.

Біла веселка (фото: Зоя Швидка)

Де можна побачити таке явище

Білу веселку часто називають туманною. Вона виникає тоді, коли сонячне світло проходить крізь слабкий туман, який складається з мікроскопічних крапель води.

Іноді краї такої веселки можуть мати легкий відтінок: зовнішній край - помаранчевий, а нижній - фіолетовий.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українські полярники рахують пінгвінів в Антарктиці. Науковці використовують різні методи - піший обхід і дрони - щоб підрахувати не лише птахів, а й гнізда, яйця та пташенят, а також відстежувати зміни клімату.

Також ми писали про умови життя українських полярників на станції "Академік Вернадський". Йдеться про те, як вони працюють і живуть у майже повній ізоляції: витримують полярну ніч, сильні вітри, виконують наукові дослідження, підтримують побут і навіть відзначають свята далеко від дому.

