Украинские ученые зафиксировали уникальную белую радугу: как она выглядит и почему возникает

Украинские ученые показали белую радугу, которую зафиксировали вблизи станции Академик Вернадский. Такое редкое природное явление объясняется размером капель воды в воздухе.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
Исследователи рассказывают, что в классической радуге свет проходит через относительно крупные капли воды. В них белый свет разделяется на отдельные цвета, которые не смешиваются между собой - поэтому мы видим яркий спектр.
Однако если капли очень мелкие, происходит другой процесс. Световые пучки смешиваются между собой из-за сильной дифракции, и цвета постепенно теряют выразительность. В результате радуга выглядит бледной или почти белой.
Необычное природное явление сфотографировала биолог 30-й антарктической экспедиции Зоя Швыдка.
Белая радуга (фото: Зоя Швыдка)
Белую радугу часто называют туманной. Она возникает тогда, когда солнечный свет проходит сквозь слабый туман, который состоит из микроскопических капель воды.
Иногда края такой радуги могут иметь легкий оттенок: внешний край - оранжевый, а нижний - фиолетовый.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские полярники считают пингвинов в Антарктике. Ученые используют различные методы - пеший обход и дроны - чтобы подсчитать не только птиц, но и гнезда, яйца и птенцов, а также отслеживать изменения климата.
Также мы писали об условиях жизни украинских полярников на станции "Академик Вернадский". Речь идет о том, как они работают и живут в почти полной изоляции: выдерживают полярную ночь, сильные ветры, выполняют научные исследования, поддерживают быт и даже отмечают праздники вдали от дома.