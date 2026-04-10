Українські науковці зафіксували унікальну білу веселку: як вона виглядає та чому виникає

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр .

Чому веселка стає білою

Дослідники розповідають, що у класичній веселці світло проходить через відносно великі краплі води. У них біле світло розділяється на окремі кольори, які не змішуються між собою - тому ми бачимо яскравий спектр.

Однак якщо краплі дуже дрібні, відбувається інший процес. Світлові пучки змішуються між собою через сильну дифракцію, і кольори поступово втрачають виразність. У результаті веселка виглядає блідою або майже білою.

Незвичне природнє явище сфотографувала біологиня 30-ї антарктичної експедиції Зоя Швидка.

Біла веселка (фото: Зоя Швидка)

Де можна побачити таке явище

Білу веселку часто називають туманною. Вона виникає тоді, коли сонячне світло проходить крізь слабкий туман, який складається з мікроскопічних крапель води.

Іноді краї такої веселки можуть мати легкий відтінок: зовнішній край - помаранчевий, а нижній - фіолетовий.