Украинские ученые зафиксировали уникальную белую радугу: как она выглядит и почему возникает

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр .

Почему радуга становится белой

Исследователи рассказывают, что в классической радуге свет проходит через относительно крупные капли воды. В них белый свет разделяется на отдельные цвета, которые не смешиваются между собой - поэтому мы видим яркий спектр.

Однако если капли очень мелкие, происходит другой процесс. Световые пучки смешиваются между собой из-за сильной дифракции, и цвета постепенно теряют выразительность. В результате радуга выглядит бледной или почти белой.

Необычное природное явление сфотографировала биолог 30-й антарктической экспедиции Зоя Швыдка.

Белая радуга (фото: Зоя Швыдка)

Где можно увидеть такое явление

Белую радугу часто называют туманной. Она возникает тогда, когда солнечный свет проходит сквозь слабый туман, который состоит из микроскопических капель воды.

Иногда края такой радуги могут иметь легкий оттенок: внешний край - оранжевый, а нижний - фиолетовый.