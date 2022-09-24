Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень
Фото: українські морпіхи та артилеристи знищили кілька складів росіян (t me zsuwar)
Українські морські піхотинці та артилеристи продовжують бити по позиціях росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
З 17 по 23 вересня українські військові знищили:
- особового складу - понад 37;
- вогневих засобів противника - 9;
- танків - 2;
- БМД (БМП, ББМ) - 10;
- РСЗВ - 2;
- САУ - 11;
- причіпної артилерії – 1;
- мінометів - 4;
- АТ - 1;
- АТ (ВАТ, паливозаправники) - 1;
- укриттів противника - 2;
- складів з боєприпасами - 2.
Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.
Нагадаємо, ЗСУ виявили нові пункти управління та місця підтягування резерву росіян. Наразі встановлюється вогневий контроль над ними, у тому числі і над залізницею, яку окупанти використовують для поповнення запасів з захопленого Криму.
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