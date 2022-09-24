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Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень

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Україна, Субота 24 вересня 2022 13:36
Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень Фото: українські морпіхи та артилеристи знищили кілька складів росіян (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морські піхотинці та артилеристи продовжують бити по позиціях росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

Українські морпіхи та артилеристи знищили декілька складів: список втрат росіян за тиждень

З 17 по 23 вересня українські військові знищили:

  • особового складу - понад 37;
  • вогневих засобів противника - 9;
  • танків - 2;
  • БМД (БМП, ББМ) - 10;
  • РСЗВ - 2;
  • САУ - 11;
  • причіпної артилерії – 1;
  • мінометів - 4;
  • АТ - 1;
  • АТ (ВАТ, паливозаправники) - 1;
  • укриттів противника - 2;
  • складів з боєприпасами - 2.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.

Нагадаємо, ЗСУ виявили нові пункти управління та місця підтягування резерву росіян. Наразі встановлюється вогневий контроль над ними, у тому числі і над залізницею, яку окупанти використовують для поповнення запасів з захопленого Криму.

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