ЗСУ знищили 240 окупантів та ворожий літак: названо нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти не залишають спроб відновити втрачені позиції на сході, де йдуть важкі бої. Тим часом, як українські бійці продовжують наступ, зокрема, у напрямку Лиману.

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