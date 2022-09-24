Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю
Фото: украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов россиян (t me zsuwar)
Украинские морские пехотинцы и артиллеристы продолжают бить по позициям россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
С 17 по 23 сентября украинские военные уничтожили:
- личного состава - свыше 37;
- огневых средств противника - 9;
- танков - 2;
- БМД (БМП, ББМ) - 10;
- РСЗО - 2;
- САУ - 11;
- прицепной артиллерии - 1;
- минометов - 4;
- АД - 1;
- АО (ОАО, топливозаправщики) - 1;
- укрытий противника - 2;
- складов с боеприпасами - 2.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.
Напомним, ВСУ нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.