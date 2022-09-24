ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 13:36
Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю Фото: украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов россиян (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морские пехотинцы и артиллеристы продолжают бить по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю

С 17 по 23 сентября украинские военные уничтожили:

  • личного состава - свыше 37;
  • огневых средств противника - 9;
  • танков - 2;
  • БМД (БМП, ББМ) - 10;
  • РСЗО - 2;
  • САУ - 11;
  • прицепной артиллерии - 1;
  • минометов - 4;
  • АД - 1;
  • АО (ОАО, топливозаправщики) - 1;
  • укрытий противника - 2;
  • складов с боеприпасами - 2.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Напомним, ВСУ нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие