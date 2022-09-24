Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ .

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Напомним, ВСУ нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.

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