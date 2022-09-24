ЗСУ встановлюють вогневий контроль над залізницею, якою росіяни підтягують резерви з Криму

Українські військові виявили нові пункти управління та місця підтягування резерву росіян. Наразі встановлюється вогневий контроль над ними, у тому числі і над залізницею, яку окупанти використовують для поповнення запасів з захопленого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК Південь .

"Нами проведено підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти не залишають спроб відновити втрачені позиції на сході, де йдуть важкі бої. Тим часом як українські бійці продовжують наступ, зокрема, у напрямку Лиману.

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