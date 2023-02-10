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Українські морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 21:36
Українські морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео) Фото: Українські морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як ворожа бойова машина підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає валити дим.

Нагадаємо, що військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

Українські захисники виявили позиції ворожої артилерії та завдали удару по них, після чого російські установки повністю згоріли.

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