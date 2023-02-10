Українські морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)

Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, як ворожа бойова машина підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає валити дим.