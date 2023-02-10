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Украинские морпехи подорвали вражескую боевую машину с оккупантами (видео)

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 21:36
Украинские морпехи подорвали вражескую боевую машину с оккупантами (видео) Фото: Украинские морпехи подорвали вражескую боевую машину с оккупантами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские морские пехотинцы заминировали пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом подорвали вражескую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, разворачивает ее на 180 градусов и из нее начинает валить дым.

Напомним, что военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.

Украинские защитники обнаружили позиции вражеской артиллерии и нанесли удар по ним, после чего российские установки полностью сгорели.

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