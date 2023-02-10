Украинские морпехи подорвали вражескую боевую машину с оккупантами (видео)
Украинские морские пехотинцы заминировали пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом подорвали вражескую БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, разворачивает ее на 180 градусов и из нее начинает валить дым.
Напомним, что военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.
Украинские защитники обнаружили позиции вражеской артиллерии и нанесли удар по ним, после чего российские установки полностью сгорели.
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