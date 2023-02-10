Украинские морпехи подорвали вражескую боевую машину с оккупантами (видео)

Украинские морские пехотинцы заминировали пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом подорвали вражескую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, разворачивает ее на 180 градусов и из нее начинает валить дым.