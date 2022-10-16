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Українські морпіхи за добу знищили два сховища боєприпасів окупантів

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Україна, Неділя 16 жовтня 2022 15:16
Українські морпіхи за добу знищили два сховища боєприпасів окупантів Фото: морпіхи знищили чотири САУ та два ворожі склади боєприпасів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морпіхи за минулу добу, 15 жовтня, знищили два російські склади з боєприпасами. Також захисники знешкодили понад 20 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України в Telegram.

Так, вчора морські піхотинці знищили 9 російських солдатів та міномет з боєкомплектом.

Також підрозділи артилеристів Воєнно-морських сил завдали ударів по місцях скупчення живої сили та техніки окупантів. Захисники знищили 17 окупантів та чотири самохідні установки "Гіацинт-С".

Крім того, морпіхи знищили два сховища ворога з боєприпасами. Остаточні втрати провтиника уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.

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