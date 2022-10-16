Украинские морпехи за сутки уничтожили два хранилища боеприпасов оккупантов
Украинские морпехи за минувшие сутки, 15 октября, уничтожили два российских склада с боеприпасами. Также защитники обезвредили более 20 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины в Telegram.
Так, вчера морские пехотинцы уничтожили 9 российские солдат и миномет с боекомплектом.
Также подразделения артиллеристов Военно-морских сил нанесли удары по местам скопления живой силы и техники оккупантов. Защитники уничтожили 17 оккупантов и четыре самоходных установки "Гиацинт-С".
Кроме того, морпехи уничтожили два хранилища врага с боеприпасами. Окончательные потери противника уточняются.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.
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