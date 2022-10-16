ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії
Фото: Росія втратила у війні проти України вже 65 тисячі солдатів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 2529 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5193 (+14) од,
- артилерійських систем - 1589 (+7) од,
- РСЗВ - 365 (+0) од,
- засоби ППО - 186 (+0) од,
- літаків - 268 (+0) од,
- гелікоптерів - 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1224 (+14),
- крилаті ракети - 316 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3959 (+8) од,
- спеціальна техніка - 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не може виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою армія витрачає їх.
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