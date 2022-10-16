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ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Неділя 16 жовтня 2022 09:52
ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії Фото: Росія втратила у війні проти України вже 65 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 2529 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 5193 (+14) од,
  • артилерійських систем - 1589 (+7) од,
  • РСЗВ - 365 (+0) од,
  • засоби ППО - 186 (+0) од,
  • літаків - 268 (+0) од,
  • гелікоптерів - 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1224 (+14),
  • крилаті ракети - 316 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3959 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не може виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою армія витрачає їх.

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