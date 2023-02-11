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Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (відео)

Фото: Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці Збройних сил України завдали ударів з мінометів по позиціях росіян та знищили частину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Українські мінометники знищили штурмову піхоту окупанта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось на східному напрямку України.

Нагадаємо, що військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

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