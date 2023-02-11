Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу оккупантов на востоке Украины (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.
"Украинские минометчики уничтожили штурмовую пехоту оккупанта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло в восточном направлении Украины.
Напомним, что военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.
К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".
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