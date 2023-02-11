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Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу оккупантов на востоке Украины (видео)

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 17:35
Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу оккупантов на востоке Украины (видео) Фото: Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу оккупантов на востоке Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Украинские минометчики уничтожили штурмовую пехоту оккупанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в восточном направлении Украины.

Напомним, что военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.

К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".

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