Украинские минометчики уничтожили штурмовую группу оккупантов на востоке Украины (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

Отмечается, что это произошло в восточном направлении Украины.

Напомним, что военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.

К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".

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