Українські металурги закликають відтермінувати впровадження CBAM

"Це дуже нагальна для нас проблема. Ми розуміємо потребу модернізації обладнання, щоб перейти в зелену металургію. Але є певні обставини, такі як війна, які не дають змоги зробити це зараз. Ми дуже вдячні уряду за включення до програми євроінтеграції пункту про відтермінування вимог CBAM для українських виробників. Потрібно відтермінувати їх на час воєнного стану плюс 3-4 роки, щоб ми мали можливість відновитися після війни й розпочати модернізацію", - сказав Мироненко.

Він зазначив, що у "Метінвесту" є повне розуміння того, що і як треба зробити. Але загалом зелена модернізація активів компанії в Україні разом зі спільними підприємствами оцінюється в близько 8 млрд долларів.