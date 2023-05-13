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Українець виборов срібну медаль на Кубку світу з кульової стрільби

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Україна, Субота 13 травня 2023 17:41
Українець виборов срібну медаль на Кубку світу з кульової стрільби Фото: український спортсмен Сергій Куліш (wikipedia)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 травня, український спортсмен Сергій Куліш зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани на Кубку світу з кульової стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

"Українець Сергій Куліш зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани та приніс Україну вже третю медаль Кубка світу з кульової стрільби, що триває у столиці Азербайджану", йшлося в заяві.

Українець виборов срібну медаль на Кубку світу з кульової стрільби

За даними комітету, срібний призер Олімпійських ігор-2016 став віцечемпіоном у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів з фінальним результатом 465,5, поступившись лише чеху Йіржі Пршіврацкі, з результатом - 466,1.

Нагадаємо, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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