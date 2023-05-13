Українець виборов срібну медаль на Кубку світу з кульової стрільби

Сьогодні, 13 травня, український спортсмен Сергій Куліш зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани на Кубку світу з кульової стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

"Українець Сергій Куліш зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани та приніс Україну вже третю медаль Кубка світу з кульової стрільби, що триває у столиці Азербайджану", йшлося в заяві.

За даними комітету, срібний призер Олімпійських ігор-2016 став віцечемпіоном у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів з фінальним результатом 465,5, поступившись лише чеху Йіржі Пршіврацкі, з результатом - 466,1.

Нагадаємо, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.