Українські інженери створили "мережеву гармату" проти FPV-дронів: як працює система Chipa

Як працює система Chipa

Пристрій запускає спеціальну сітку, яка розкривається в повітрі та заплутує пропелери безпілотника. У результаті апарат втрачає підйомну силу і падає ще до того, як може завдати удару.

За даними розробників, розмір сітки становить приблизно три на три метри. Після пострілу вона розкривається і захоплює дрон, що наближається.

Ефективна дистанція перехоплення сягає близько 25 метрів. На такій відстані оператор може навести установку і здійснити запуск сітки, щоб зупинити безпілотник.

Швидка підготовка до використання

У компанії зазначають, що система розрахована на максимально швидке застосування. Для запуску оператору необхідно витягти запобіжну шпильку, навести установку на ціль і натиснути на спуск.

Весь процес займає всього кілька секунд, що важливо в ситуації, коли дрон уже перебуває в зоні видимості.

Переваги перед іншими методами

На відміну від вогнепальної зброї або засобів радіоелектронної боротьби, установка Chipa не використовує радіосигнали і не вимагає глушіння каналів управління.

За словами розробників, система працює механічно і не створює радіоперешкод під час застосування. Завдяки цьому пристрій не розкриває позицію оператора за допомогою електронних випромінювань.

Крім того, такий спосіб перехоплення зменшує ризик розльоту небезпечних осколків. При ураженні дрона зі стрілецької зброї можливий розліт фрагментів, тоді як захоплення безпілотника мережею дає змогу знешкодити його в більш контрольований спосіб.

"Остання лінія захисту" від дронів

У компанії називають Chipa засобом "останньої лінії оборони". Він призначений для ситуацій, коли FPV-дрон уже подолав інші захисні заходи і наближається до солдатів, техніки або позицій.

"У ситуації, коли дрони FPV стали одним із ключових засобів нападу, рішення для перехоплення на близькій відстані стають критично важливими", - заявили інженери BlueBird Tech.

"BlueBird Tech постійно працює над створенням ефективних засобів захисту життя українських військовослужбовців".

Чому FPV-дрони стали проблемою

FPV-дрони сьогодні вважаються одним із найпоширеніших засобів атаки у війні між Україною та Росією.

Спочатку такі квадрокоптери використовували для перегонів і аматорських польотів, проте пізніше їх почали адаптувати для доставки вибухових зарядів.

Низька вартість, висока маневреність і можливість літати на невеликій висоті роблять такі апарати складними цілями для традиційних систем протиповітряної оборони.

Крім того, дрони здатні заходити на ціль з несподіваних напрямків і проникати в обмежені простори.