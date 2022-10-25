UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (відео)

Фото: Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (t me zsuwar)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 жовтня, українським хакерам вдалося показати заклики Збройних сил України до громадян РФ. Військові пропонували росіянам одразу здаватись в полон та протистояти мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Сьогодні, близько 14 години українськими хакерами був зламаний один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії РФ з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькій та повальній мобілізації.

"Шипіння вурдалаків, які окрім звернення нічого не могли дивитись було чути за сотні кілометрів", - додали в СтраКомі.

Нагадаємо, що українські військові опублікували термінове звернення до російських солдатів.

Як повідомлялося, раніше ЗСУ звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ у війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії