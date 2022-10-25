Українські хакери показали росіянам заклики ЗСУ здаватися у полон (відео)

"Сьогодні, близько 14 години українськими хакерами був зламаний один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії РФ з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькій та повальній мобілізації.

"Шипіння вурдалаків, які окрім звернення нічого не могли дивитись було чути за сотні кілометрів", - додали в СтраКомі.