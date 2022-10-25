Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен (видео)

Во вторник, 25 октября, украинским хакерам удалось показать призывы Вооруженных сил Украины к гражданам РФ. Военные предлагали россиянам сразу сдаваться в плен и противостоять мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Сегодня около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске", - говорится в сообщении.
По информации от Управления стратегических коммуникаций ВСУ, длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии РФ с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.
"Шипение вурдалаков, которые кроме обращения ничего не могли смотреть было слышно за сотни километров", - добавили в Стракоме.
Напомним, что украинские военные опубликовали срочное обращение к российским солдатам.
Как сообщалось, ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.
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