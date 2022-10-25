RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен (видео)

Фото: Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен (t me zsuwar)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 октября, украинским хакерам удалось показать призывы Вооруженных сил Украины к гражданам РФ. Военные предлагали россиянам сразу сдаваться в плен и противостоять мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Сегодня около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске", - говорится в сообщении.

По информации от Управления стратегических коммуникаций ВСУ, длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии РФ с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.

"Шипение вурдалаков, которые кроме обращения ничего не могли смотреть было слышно за сотни километров", - добавили в Стракоме.

Напомним, что украинские военные опубликовали срочное обращение к российским солдатам.

Как сообщалось, ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеМобилизация в России