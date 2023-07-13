Українські хакери оприлюднили таємні службові документи бригади РФ, що воювала під Бахмутом

Сьогодні відома українська хакерська група "Кібер Спротив" опублікувала у своєму Telegram-каналі таємні службові документи російської 72-ої окремої мотострілецької бригади, яка бере безпосередню участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Зокрема, було оприлюднено накази вищого військового керівництва РФ щодо призову за мобілізацією та укладання контрактів на проходження військової служби з громадянами РФ.

У опублікованих документах наводяться імена, посади та звання тисяч відповідних російських військовослужбовців, а також інформація про час і порядок переміщення їх і техніки на територію України.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) та українські військові повідомляли про значні втрати російської 72-ої окремої мотострілецької бригади у боях в Харківській області та під Бахмутом.

Втеча 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" першими втекли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки українських військових. Після цього повідомлялося про втечу 72 мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ показали відео, яке було знято під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. Під час операції наші воїни ліквідували 13 окупантів.

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