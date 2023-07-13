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Украинские хакеры обнародовали тайные служебные документы бригады РФ, воевавшей под Бахмутом

Фото: украинские хакеры обнародовали тайные служебные документы одной из бригад РФ (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские хакеры обнародовали секретные служебные документы российской бригады, воевавшей под Харьковом и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской хакерской группы "Кібер Спротив".

Сегодня известная украинская хакерская группа "Кібер Спротив" опубликовала в своем Telegram-канале тайные служебные документы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимает непосредственное участие в захватнической войне России против Украины.

В частности, были обнародованы приказы высшего военного руководства РФ о призыве по мобилизации и заключении контрактов на прохождение военной службы с гражданами РФ.

В опубликованных документах приводятся имена, должности и звания тысяч соответствующих российских военнослужащих, а также информация о времени и порядке перемещения их и техники на территорию Украины.

Ранее Институт изучения войны (ISW) и украинские военные сообщали о значительных потерях российской 72-й отдельной мотострелковой бригады в боях в Харьковской области и под Бахмутом.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных. После этого сообщалось о бегстве 72 мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. Во время операции наши воины ликвидировали 13 оккупантов.

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Война России против Украины