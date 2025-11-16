Українські FPV-дрони отримали ШІ-наведення: що відомо про TFL-1

Українські військові інтегрували систему TFL-1, яка забезпечує автономне наведення FPV-дрона на ціль на фінальних 400-500 метрах.

Це дає змогу вражати техніку та живу силу противника, коли оператор втрачає контроль через рельєф або вплив РЕБ.

Розробку створила компанія The Fourth Law. Після презентації модулів один із підрозділів замовив першу партію, попри початковий скепсис.

Військовий зазначив: "Коли ми випробували модуль, ми одразу побачили, що він справді бере на супровід рухому ціль на відстані 400 метрів".

За результатами тестів усі перші 10 запусків влучили у зазначені цілі, включно з тими, що перебували в "радіотені". Після цього було замовлено ще 30 модулів.

Як TFL-1 працює в бою

Систему також закупила 412 автономна бригада "Немезис", що діє між Запоріжжям і Покровськом.

Підрозділ придбав 100 модулів і повідомив про перші бойові результати. Пілот із позивним "Джаз" розповів, що з 20 пусків близько половини були успішними.

Інженер "Тоні" додав: "Ми знаємо, що багато виробників працює над ШІ-наведенням, але довести розробку до результату надзвичайно складно", уточнивши, що для впевненого розпізнавання людей потрібні потужніші камери.

Сертифікація, вартість і функціонал

Система сертифікована Міноборони України і застосовується близько 20 бригадами. Вартість TFL-1 - 50-100 доларів, що не перевищує 10% ціни типового FPV-дрона. Розробники планують п'ять версій, поступово підвищуючи автономність дронів.

Модуль підтримує три режими:

зелений - ручний супровід;

червоний - ШІ-наведення;

синій - другий рівень нейромережі для роботи по техніці.

Окремо наголошується, що модуль не можна використовувати на російських дронах, навіть якщо вони захоплені.

Що робить Росія

Українські фахівці фіксують появу у російських сил БПЛА з елементами автономної навігації.

Серед них виділяють модель V2U з радіусом до 100 км, яка, імовірно, випускається серійно.

Розробники The Fourth Law очікують розширення держзакупівель, щоб підвищити точність ударних систем, знизити залежність від операторів і зменшити вплив РЕБ.

Їхня мета - щоб українські дрони були максимально автономними й оснащувалися ШІ-наведенням.