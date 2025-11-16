Украинские FPV-дроны получили ИИ-наведение: что известно о TFL-1

Украинские военные интегрировали систему TFL-1, которая обеспечивает автономное наведение FPV-дрона на цель на финальных 400–500 метрах.

Это позволяет поражать технику и живую силу противника, когда оператор теряет контроль из-за рельефа или воздействия РЭБ.

Разработку создала компания The Fourth Law. После презентации модулей одно из подразделений заказало первую партию, несмотря на первоначальный скепсис.

Военный отметил: "Когда мы испытали модуль, мы сразу увидели, что он действительно берет на сопровождение движущуюся цель на расстоянии 400 метров".

По результатам тестов все первые 10 запусков попали в указанные цели, включая те, что находились в "радиотени". После этого было заказано еще 30 модулей.

Как TFL-1 работает в бою

Систему также закупила 412 автономная бригада "Немезис", действующая между Запорожьем и Покровском.

Подразделение приобрело 100 модулей и сообщило о первых боевых результатах. Пилот с позывным "Джаз" рассказал, что из 20 пусков около половины были успешными.

Инженер "Тони" добавил: "Мы знаем, что многие производители работает над ИИ-наведением, но довести разработку до результата чрезвычайно сложно", уточнив, что для уверенного распознавания людей нужны более мощные камеры.

Сертификация, стоимость и функционал

Система сертифицирована Минобороны Украины и применяется около 20 бригадами. Стоимость TFL-1 — 50–100 долларов, что не превышает 10% цены типичного FPV-дрона. Разработчики планируют пять версий, постепенно повышая автономность дронов.

Модуль поддерживает три режима:

зеленый — ручное сопровождение;

красный — ИИ-наведение;

синий — второй уровень нейросети для работы по технике.

Отдельно отмечается, что модуль нельзя использовать на российских дронах, даже если они захвачены.

Что делает Россия

Украинские специалисты фиксируют появление у российских сил БПЛА с элементами автономной навигации.

Среди них выделяют модель V2U с радиусом до 100 км, которая, предположительно, выпускается серийно.

Разработчики The Fourth Law ожидают расширения госзакупок, чтобы повысить точность ударных систем, снизить зависимость от операторов и уменьшить влияние РЭБ.

Их цель — чтобы украинские дроны были максимально автономными и оснащались ИИ-наведением.