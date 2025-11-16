Украинские FPV-дроны получили ИИ-наведение: что известно о TFL-1

Украинские подразделения начали использовать новую систему терминального наведения TFL-1. Технология усиливает точность FPV-дронов и позволяет работать даже при потере связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Le Monde.
Украинские военные интегрировали систему TFL-1, которая обеспечивает автономное наведение FPV-дрона на цель на финальных 400–500 метрах.
Это позволяет поражать технику и живую силу противника, когда оператор теряет контроль из-за рельефа или воздействия РЭБ.
Разработку создала компания The Fourth Law. После презентации модулей одно из подразделений заказало первую партию, несмотря на первоначальный скепсис.
Военный отметил: "Когда мы испытали модуль, мы сразу увидели, что он действительно берет на сопровождение движущуюся цель на расстоянии 400 метров".
По результатам тестов все первые 10 запусков попали в указанные цели, включая те, что находились в "радиотени". После этого было заказано еще 30 модулей.
Систему также закупила 412 автономная бригада "Немезис", действующая между Запорожьем и Покровском.
Подразделение приобрело 100 модулей и сообщило о первых боевых результатах. Пилот с позывным "Джаз" рассказал, что из 20 пусков около половины были успешными.
Инженер "Тони" добавил: "Мы знаем, что многие производители работает над ИИ-наведением, но довести разработку до результата чрезвычайно сложно", уточнив, что для уверенного распознавания людей нужны более мощные камеры.
Система сертифицирована Минобороны Украины и применяется около 20 бригадами. Стоимость TFL-1 — 50–100 долларов, что не превышает 10% цены типичного FPV-дрона. Разработчики планируют пять версий, постепенно повышая автономность дронов.
Модуль поддерживает три режима:
зеленый — ручное сопровождение;
красный — ИИ-наведение;
синий — второй уровень нейросети для работы по технике.
Отдельно отмечается, что модуль нельзя использовать на российских дронах, даже если они захвачены.
Украинские специалисты фиксируют появление у российских сил БПЛА с элементами автономной навигации.
Среди них выделяют модель V2U с радиусом до 100 км, которая, предположительно, выпускается серийно.
Разработчики The Fourth Law ожидают расширения госзакупок, чтобы повысить точность ударных систем, снизить зависимость от операторов и уменьшить влияние РЭБ.
Их цель — чтобы украинские дроны были максимально автономными и оснащались ИИ-наведением.
Напоминаем, что немецкая компания Helsing расширяет выпуск тактического дрона HX-2 и уже поставляет эти аппараты Украине, где их результаты во время испытаний позволили рассматривать модель как перспективный вариант для серийного применения.
Отметим, что Украина активно увеличивает выпуск собственных дронов для замены китайских моделей DJI Mavic, и первые тысячи отечественных аппаратов уже поступили на линии фронта.