Українські фермери продавали врожай з радіоактивних земель, - ОГП

Встановлено, що у 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

Селищний голова укладав попередні договори оренди з актами прийому-передачі не дивлячись на те, що ці землі відносяться до забруднених радіацією внаслідок катастрофи ЧАЕС і розпоряджатися ними може виключно Кабмін.

Надалі фермерські господарства використовували радіоактивно забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогоспкультур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати.

Встановлено, що завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн.

Крім цього, директор одного з товариств створив організовану групу, до якої залучив керівника іншого підприємства та депутата однієї з селищних рад.

На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн. Врожай незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад області, землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств повідомлено про підозру.

Фото: селищний голова діяв у змові з фермерами (gp.gov.ua)

Також повідомлено про підозру директорам двох товариств та колишньому депутату селищної ради.

На сьогодні вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладення арешту на їхнє майно, повідомляють правоохоронці.