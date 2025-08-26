RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинские фермеры продавали урожай с радиоактивных земель, - ОГП

Фото: поселковому голове и трем фермерам сообщено о подозрении (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Житомирской области разоблачили схему незаконного использования радиоактивно загрязненных земель. Подозреваются поселковый голова, директора обществ и землеустроитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Установлено, что в 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения.

Поселковый голова заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи несмотря на то, что эти земли относятся к загрязненным радиацией в результате катастрофы ЧАЭС и распоряжаться ими может исключительно Кабмин.

В дальнейшем фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельхозкультур, их сбора и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Установлено, что нанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более 4,9 млн грн.

Кроме этого, директор одного из обществ создал организованную группу, к которой привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов.

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн. Урожай незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Поселковому голове одной из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий сообщено о подозрении.

 

Фото: поселковый голова действовал в сговоре с фермерами (gp.gov.ua)

Также сообщено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета.

На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и наложении ареста на их имущество, сообщают правоохранители.

Напомним, ранее британское издание The Independent написало о том, что в Чернобыльской зоне большую часть земель якобы признали "пригодной для сельского хозяйства".

Минприроды и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в комментарии РБК-Украина назвали данную информацию некорректной.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров утвердил порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования. Это позволит определить пригодны ли почвы к выращиванию культур.

