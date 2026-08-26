Українські фахівці з дронів навчали НАТО у Латвії

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) консультували щодо відбиття атак дронів. Це відбулося нещодавно під час навчань НАТО у Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Українські експерти JATEC консультують НАТО

LCI-X 3-26 Execution - третій етап навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками. Це робиться для підтримки східного флангу НАТО.

Понад тисяча фахівців взяли у часть у заходах, включно з військовими з 25 країн НАТО та України.

Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust.

Учасники перейшли до багатоелементної інтеграції:

на тактичному рівні,

в системи командування і управління НАТО.

Які саме консультації

Українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:

Коригували сценарій під реалії фронту: надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.

Контролювали дії "умовного противника": моніторили та координували екіпажі ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

Робота JATEC

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC - систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом.

Це посилює захисні спроможності партнерів та прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.