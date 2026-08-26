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Українські фахівці з дронів навчали НАТО у Латвії

17:58 26.08.2026 Ср
2 хв
ЗСУ мають непересічний досід протидії російським безпілотникам
aimg Олена Бджола
Українські фахівці з дронів навчали НАТО у Латвії Фото: українські експерти на навчаннях НАТО (act.nato.int)
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Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) консультували щодо відбиття атак дронів. Це відбулося нещодавно під час навчань НАТО у Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Українські експерти JATEC консультують НАТО

LCI-X 3-26 Execution - третій етап навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками. Це робиться для підтримки східного флангу НАТО.

Понад тисяча фахівців взяли у часть у заходах, включно з військовими з 25 країн НАТО та України.

Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust.

Учасники перейшли до багатоелементної інтеграції:

  • на тактичному рівні,
  • в системи командування і управління НАТО.

Які саме консультації

Українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:

  • Коригували сценарій під реалії фронту: надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.
  • Контролювали дії "умовного противника": моніторили та координували екіпажі ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

Робота JATEC

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC - систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом.

Це посилює захисні спроможності партнерів та прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що уперше за вісім років Україну в жовтні відвідає Військовий комітет НАТО. Про це стало відомо після першої розмови Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з головою комітету.

Також повідомлялося, що ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

Крім того, під час військових навчань НАТО Hedgehog 2025 в Естонії один із сценаріїв завершився умовним "знищенням" бойової групи. Роль противника виконували українські військові, які застосували тактику використання дронів.

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