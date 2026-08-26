Украинские специалисты по дронам обучали НАТО в Латвии
Украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) консультировали насчет отражения атак дронов. Это произошло недавно во время учений НАТО в Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Украинские эксперты JATEC консультируют НАТО
LCI-X 3-26 Execution - третий этап учений, нацеленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками. Это делается для поддержки восточного фланга НАТО.
Более тысячи специалистов приняли участие в мероприятиях, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.
Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust.
Участники перешли к многоэлементной интеграции:
- на тактическом уровне,
- системы командования и управления НАТО.
Какие именно консультации
Украинские эксперты сфокусировались на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя:
- Корректировали сценарий под реалии фронта: предоставили предложения к замыслу учений еще до их старта, корректируя параметры полета БПЛА.
- Контролировали действия "условного противника": мониторили и координировали экипажи врага, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.
Работа JATEC
Один из главных приоритетов деятельности JATEC - систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом в совместные мероприятия с Альянсом.
Это усиливает защитные возможности партнеров и ускоряет оперативную взаимосовместимость Сил обороны Украины со стандартами и системами НАТО.
Ранее РБК-Украина писало, что впервые за восемь лет Украину в октябре посетит Военный комитет НАТО. Об этом стало известно после первого разговора Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с главой комитета.
Также сообщалось, что ВСУ выступают инструкторами для сил НАТО, передавая уникальный опыт противодействия дронам.
Кроме того, во время военных учений НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии один из сценариев завершился условным "уничтожением" боевой группы. Роль противника выполняли украинские военные, которые применили тактику использования дронов.