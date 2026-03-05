ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські F-16 три тижні тримали небо без ракет США, - Reuters

13:16 05.03.2026 Чт
2 хв
Пілоти були змушені збивати російські ракети і дрони бортовими гарматами
aimg Валерій Ульяненко
Українські F-16 три тижні тримали небо без ракет США, - Reuters Фото: українські винищувачі F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські F-16 більше ніж три тижні не мали достатньої кількості американських ракет для знищення дронів та ракет Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Таємна система ППО США пройшла випробування в Україні

Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder. Джерела агентства розповіли, що їх дефіцит тривав від кінця листопада до середини грудня - саме тоді, коли країна-агресорка готувала масштабні зимові обстріли України.

На момент призупинення постачань ЗСУ мали обмежену кількість таких ракет для всього ескадрону літаків.

Нестача боєприпасів призвела до того, що українські пілоти змушені були використовувати бортові гармати для знищення дронів та виконували переважно денні бойові вильоти. Нічні місії були значно небезпечнішими, адже саме вночі відбувалися більшість ворожих дронових атак.

Крім того, ЗМУ намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування.

Ситуація покращилась лише у грудні

Часткове покращення ситуації відбулося в грудні, коли партнери передали Україні нові партії ракет AIM-9. Джерела не розповіли, які саме країни передали боєприпаси Києву.

При цьому інші співрозмовники Reuters зазначили, що останніми місяцями ракети Sidewinder Україні постачали Німеччина та Канада. Крім того, Канада підтвердила передавання додаткових ракет AIM-9 зі своїх складів.

Допомога для України

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що пріоритетом для України залишається отримання засобів ППО та артилерії для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Крім того, Рютте уточнив обсяги підтримки - США планують поставити Україні озброєння на загальну суму близько 625 мільйонів доларів у рамках найближчих пакетів допомоги.

Водночас у США тривають політичні дискусії щодо формату підтримки. Зокрема, президент США Дональд Трамп знову заявив, що Україна має отримувати допомогу у формі позики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки F-16 Війна в Україні Ракети
Новини
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні