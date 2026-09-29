Украинские F-16 работают с ограниченным боекомплектом
Украинские пилоты эффективно используют истребители F-16 даже при ограниченном запасе боекомплекта. В Воздушных силах рассказали о результатах боевого применения самолетов и перспективах их дальнейшего усиления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Командования Воздушных Сил ВСУ.
F-16 эффективно используют имеющееся вооружение
Делегация Воздушных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко провела встречу с представителями американской компании Lockheed Martin.
Руководитель направления по развитию возможностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение истребителей украинскими пилотами и наземным авиационным персоналом. Он также заявил о намерении помочь Украине расширить возможности уже имеющейся платформы.
По словам командующего Воздушными силами, за время войны украинские экипажи F-16 добились значительных результатов при уничтожении воздушных целей и нанесении ударов по объектам противника.
Более 3150 сбитых целей
"Наши летчики максимально эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя различную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БпЛА различных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника", - отметил Анатолий Кривоножко.
Кроме того, во время встречи стороны обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon. В частности, речь шла о самолетах F-16 Block 70/72.
Напоминаем, что 29 июля во время выполнения боевой задачи по перехвату воздушных целей противника была потеряна связь с истребителем F-16, однако пилот успел катапультироваться.