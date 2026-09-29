Украинские F-16 работают с ограниченным боекомплектом

Украинские пилоты эффективно используют истребители F-16 даже при ограниченном запасе боекомплекта. В Воздушных силах рассказали о результатах боевого применения самолетов и перспективах их дальнейшего усиления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Командования Воздушных Сил ВСУ.

F-16 эффективно используют имеющееся вооружение

Делегация Воздушных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко провела встречу с представителями американской компании Lockheed Martin.

Руководитель направления по развитию возможностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение истребителей украинскими пилотами и наземным авиационным персоналом. Он также заявил о намерении помочь Украине расширить возможности уже имеющейся платформы.

По словам командующего Воздушными силами, за время войны украинские экипажи F-16 добились значительных результатов при уничтожении воздушных целей и нанесении ударов по объектам противника.

Более 3150 сбитых целей

"Наши летчики максимально эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя различную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БпЛА различных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника", - отметил Анатолий Кривоножко.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon. В частности, речь шла о самолетах F-16 Block 70/72.