F-16 без зброї марні. Український пілот розповів про дефіцит ракет до винищувачів

Допомога партнерів

Нагадаємо, що на тлі дефіциту боєприпасів союзники продовжують шукати шляхи для посилення захисту українського неба.

Зокрема, Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів", які призначені для винищувачів F-16 та допоможуть ефективніше знищувати ворожі безпілотники.

Крім того, питання постачання та спільного виробництва озброєння обговорюється на найвищому державному рівні.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot - компанією Lockheed Martin, з якою обговорив розширення співпраці, обмін технологіями та збільшення постачань критично важливого озброєння для ЗСУ.