F-16 без зброї марні. Український пілот розповів про дефіцит ракет до винищувачів

Українські винищувачі F-16 змушені заощаджувати ракети та під час окремих місій збивати російські повітряні цілі за допомогою бортових гармат через критичну нестачу озворення.
Про це заявив командир українського винищувача F-16 з позивним "Фантом" в інтерв'ю NEWSMAX, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За словами військового, Силам оборони критично бракує ракет американського виробництва, зокрема Patriot та AIM-120, які необхідні для ефективного перехоплення ворожих цілей.
Брак боєприпасів ставить під загрозу виконання захисних завдань у повітрі.
"Літак без зброї - це марний інструмент", - наголосив "Фантом".
Через дефіцит пілоти змушені нормувати використання ракет і в деяких випадках покладатися на бортові авіаційні гармати для знищення російських безпілотників та крилатих ракет.
Нагадаємо, що на тлі дефіциту боєприпасів союзники продовжують шукати шляхи для посилення захисту українського неба.
Зокрема, Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів", які призначені для винищувачів F-16 та допоможуть ефективніше знищувати ворожі безпілотники.
Крім того, питання постачання та спільного виробництва озброєння обговорюється на найвищому державному рівні.
Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot - компанією Lockheed Martin, з якою обговорив розширення співпраці, обмін технологіями та збільшення постачань критично важливого озброєння для ЗСУ.