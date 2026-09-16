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F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям

19:21 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: украинские F-16 нормируют боеприпасы из-за дефицита ракет (Getty Images)

Украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий сбивать российские воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за критической нехватки освобождения.

Об этом заявил командир украинского истребителя F-16 с позывным "Фантом" в интервью NEWSMAX, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Дефицит ракет и новая тактика

По словам военного, Силам обороны критически не хватает ракет американского производства, в том числе Patriot и AIM-120, необходимых для эффективного перехвата враждебных целей.

Нехватка боеприпасов ставит под угрозу выполнение защитных задач в воздухе.

"Самолет без оружия - это бесполезный инструмент", - подчеркнул "Фантом".

Из-за дефицита пилоты вынуждены нормировать использование ракет и в некоторых случаях полагаться на бортовые авиационные пушки для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.

Помощь партнеров

Напомним, что на фоне дефицита боеприпасов, союзники продолжают искать пути для усиления защиты украинского неба.

В частности, Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов", которые предназначены для истребителей F-16 и помогут более эффективно уничтожать вражеские беспилотники.

Кроме того, вопрос поставки и совместного производства вооружения обсуждается на самом высоком государственном уровне.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot - компанией Lockheed Martin, с которой обсудил расширение сотрудничества, обмен технологиями и увеличение поставок критически важного вооружения для ВСУ.

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