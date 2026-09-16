F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям

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Напомним, что на фоне дефицита боеприпасов, союзники продолжают искать пути для усиления защиты украинского неба.

В частности, Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов", которые предназначены для истребителей F-16 и помогут более эффективно уничтожать вражеские беспилотники.

Кроме того, вопрос поставки и совместного производства вооружения обсуждается на самом высоком государственном уровне.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot - компанией Lockheed Martin, с которой обсудил расширение сотрудничества, обмен технологиями и увеличение поставок критически важного вооружения для ВСУ.