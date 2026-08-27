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Українські експерти навчають військових НАТО відбивати атаки дронів: деталі операції

09:47 27.08.2026 Чт
2 хв
ЗСУ допомагали союзникам по НАТО опанувати війну дронів
aimg Костянтин Широкун
Фото: українські експерти навчають військових НАТО відбивати атаки дронів (Getty Images)

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань консультували військових країн-членів НАТО у відбитті атак дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.

Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад тисячу учасників, включаючи військових з 25 країн НАТО та України.

Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.

Зазначається, що українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою. Зокрема, вони коригували сценарій під реалії фронту та контролювали дії "умовного противника", забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом.

Раніше РБК-Україна писало, що уперше за вісім років Україну в жовтні відвідає Військовий комітет НАТО. Про це стало відомо після першої розмови Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з головою комітету.

Також повідомлялося, що ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

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