Украинские эксперты учат военных НАТО отражать атаки дронов: детали операции

LCI-X 3-26 Execution стали третьим этапом учений, направленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками в поддержку восточного фланга НАТО.

Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust. В общей сложности в них приняли участие более тысячи участников, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.

Третья фаза экспериментирования LCI-X перешла от работы в разрозненных элементах противодроновой борьбы до многоэлементной интеграции на тактическом уровне и системы командования и управления НАТО.

Отмечается, что украинские эксперты фокусировались на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя. В частности, они корректировали сценарий под реалии фронта и контролировали действия условного противника, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.

Одним из главных приоритетов деятельности JATEC является систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом в совместные мероприятия с Альянсом.