Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ Росії, - Reuters

Нафтопереробка на Сизранському та Саратовському нафтопереробних заводах зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
НПЗ у містах Сизрань та Саратов припинили переробку після атак українських дронів у вересня, повідомили виданню 15 вересня три галузеві джерела.
Відомо, що Сизранський завод був зупинений у вівторок, тоді як Саратовський призупинив роботу минулої п'ятниці.
Зупинка нафтопереробних заводів, ймовірно, ускладнить внутрішній дефіцит палива в Росії, яка обмежила експорт:
За даними джерел, кілька об'єктів Сизранського НПЗ були пошкоджені внаслідок атаки дрона. Зокрема, це головна установка перегонки сирої нафти CDU-6 потужністю 17100 метричних тонн на добу. Це становить близько 71% переробних потужностей заводу.
Вони сказали, що ремонт на НПЗ може тривати щонайменше місяць.
Друга установка перегонки сирої нафти НПЗ, CDU-5 потужністю 7100 тонн на добу, або 29% потужності, проходила ремонт після атаки БпЛА в липні.
Саратовський НПЗ призупинив переробку сирої нафти з 11 вересня після чергової атаки дрона.
Джерела повідомили, що завод також призупиняв роботу 8 вересня після дронової атаки через:
Підприємство готувалося до відновлення переробки 10-11 вересня.
Саратовський нафтопереробний завод також був зупинений на кілька тижнів після атаки дрона 2 серпня.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії опинилася під атакою дронов. Крім НПЗ, виникла пожежа на логістичному хабі OZON.
Також повідомлялося, що у ніч проти 15 вересня Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі. Йдеться про Сизранський нафтопереробний завод, на території якого палала пожежа після удару.