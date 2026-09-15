Сизранський НПЗ та "Атлант Аеро" під ударом: з'явилися нові деталі від Генштабу

У ніч проти 15 вересня Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі. Також підтверджено наслідки попереднього удару по НПЗ "Слов'янськ ЕКО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

У ніч на 15 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох об'єктах на території Росії. Під поразку потрапив Сизранський НПЗ у Самарській області, а також підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.

На території нафтопереробного заводу зафіксували потрапляння, після якого почалася пожежа. Пошкодження отримали встановлення первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Що відомо про підприємства

Сизранський НПЗ входить до структури "Роснафти". Підприємство здатне переробляти близько 8,9 млн. тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Крім того, він задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

На території "Атлант Аеро" у Таганрозі також зафіксували вибухи та пожежу. Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників та комплектуючих.

Зокрема, там випускають ударно-розвідувальні БПЛА "Блискавка" та комплектуючі для дронів "Оріон". Виробництво використовується для забезпечення потреб російських збройних сил у безпілотних системах.

Що сталося із НПЗ на Кубані

Додатковий аналіз даних дозволив підтвердити наслідки удару 13 вересня по НПЗ "Слов'янськ ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Внаслідок атаки було знищено три резервуари та ще вісім отримали пошкодження.