Сизранський НПЗ та "Атлант Аеро" під ударом: з'явилися нові деталі від Генштабу
У ніч проти 15 вересня Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі. Також підтверджено наслідки попереднього удару по НПЗ "Слов'янськ ЕКО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 15 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох об'єктах на території Росії. Під поразку потрапив Сизранський НПЗ у Самарській області, а також підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.
На території нафтопереробного заводу зафіксували потрапляння, після якого почалася пожежа. Пошкодження отримали встановлення первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.
Що відомо про підприємства
Сизранський НПЗ входить до структури "Роснафти". Підприємство здатне переробляти близько 8,9 млн. тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Крім того, він задіяний у забезпеченні потреб російської армії.
На території "Атлант Аеро" у Таганрозі також зафіксували вибухи та пожежу. Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників та комплектуючих.
Зокрема, там випускають ударно-розвідувальні БПЛА "Блискавка" та комплектуючі для дронів "Оріон". Виробництво використовується для забезпечення потреб російських збройних сил у безпілотних системах.
Що сталося із НПЗ на Кубані
Додатковий аналіз даних дозволив підтвердити наслідки удару 13 вересня по НПЗ "Слов'янськ ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Внаслідок атаки було знищено три резервуари та ще вісім отримали пошкодження.
Нагадуємо, щов ніч на 15 вересня вибухи пролунали на АТ "Себряковцемент" у Волгоградській області – найбільшому виробнику цементу в Росії. Також повідомляється про пожежу на нафтопереробному заводі у Сизрані.