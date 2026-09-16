RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ России, - Reuters

16:15 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Саратовский НПЗ после удара украинских дронов (Getty Images)

Нефтепереработка на Сызранском и Саратовском нефтеперерабатывающих заводах остановилась. Несколько дней назад они оказались под ударами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Остановились еще два НПЗ России

НПЗ в городах Сызрань и Саратов прекратили переработку после атак украинских дронов в сентябре, сообщили изданию 15 сентября три отраслевых источника.

Известно, что Сызранский завод был остановлен во вторник, тогда как Саратовский приостановил работу в прошлую пятницу.

Остановка нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, усложнит внутренний дефицит топлива в России, ограничившей экспорт:

  • бензина,
  • дизельного топлива,
  • авиационного топлива.

Что с Сызранским НПЗ

По данным источников, несколько объектов Сызранского НПЗ были повреждены в результате атаки дрона. В частности, это главная установка перегонки сырой нефти CDU-6 мощностью 17 100 метрических тонн в сутки. Это составляет около 71% перерабатывающих мощностей завода.

Они сказали, что ремонт на НПЗ может занять минимум месяц.

Вторая установка перегонки сырой нефти НПЗ CDU-5 мощностью 7100 тонн в сутки или 29% мощности проходила ремонт после атаки БпЛА в июле.

Саратов под ударами дронов

Саратовский НПЗ приостановил переработку сырой нефти с 11 сентября после очередной атаки дрона.

Источники сообщили, что завод также приостанавливал работу 8 сентября после дроновой атаки из-за:

  • повреждение оборудования,
  • пожара.

Предприятие готовилось к возобновлению переработки 10-11 сентября.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод также был остановлен на несколько недель после атаки дрона 2 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 11 сентября Саратовская область России оказалась под атакой дронов. Помимо НПЗ возник пожар на логистическом хабе OZON.

Также сообщалось, что в ночь на 15 сентября Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области РФ и предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. Речь идет о Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, на территории которого пылал пожар после удара.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗВойна России против Украины