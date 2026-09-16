Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ Росії, - Reuters

Нафтопереробка на Сизранському та Саратовському нафтопереробних заводах зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зупинилися ще два НПЗ Росії

НПЗ у містах Сизрань та Саратов припинили переробку після атак українських дронів у вересня, повідомили виданню 15 вересня три галузеві джерела.

Відомо, що Сизранський завод був зупинений у вівторок, тоді як Саратовський призупинив роботу минулої п'ятниці.

Зупинка нафтопереробних заводів, ймовірно, ускладнить внутрішній дефіцит палива в Росії, яка обмежила експорт:

бензину,

дизельного палива,

авіаційного палива.

Що з Сизранським НПЗ

За даними джерел, кілька об'єктів Сизранського НПЗ були пошкоджені внаслідок атаки дрона. Зокрема, це головна установка перегонки сирої нафти CDU-6 потужністю 17100 метричних тонн на добу. Це становить близько 71% переробних потужностей заводу.

Вони сказали, що ремонт на НПЗ може тривати щонайменше місяць.

Друга установка перегонки сирої нафти НПЗ, CDU-5 потужністю 7100 тонн на добу, або 29% потужності, проходила ремонт після атаки БпЛА в липні.

Саратов під ударами дронів

Саратовський НПЗ призупинив переробку сирої нафти з 11 вересня після чергової атаки дрона.

Джерела повідомили, що завод також призупиняв роботу 8 вересня після дронової атаки через:

пошкодження обладнання,

пожежі.

Підприємство готувалося до відновлення переробки 10-11 вересня.

Саратовський нафтопереробний завод також був зупинений на кілька тижнів після атаки дрона 2 серпня.