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Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ Росії, - Reuters

16:15 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ Росії, - Reuters Фото: Саратовський НПЗ після удару українських дронів (Getty Images)
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Нафтопереробка на Сизранському та Саратовському нафтопереробних заводах зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зупинилися ще два НПЗ Росії

НПЗ у містах Сизрань та Саратов припинили переробку після атак українських дронів у вересня, повідомили виданню 15 вересня три галузеві джерела.

Відомо, що Сизранський завод був зупинений у вівторок, тоді як Саратовський призупинив роботу минулої п'ятниці.

Зупинка нафтопереробних заводів, ймовірно, ускладнить внутрішній дефіцит палива в Росії, яка обмежила експорт:

  • бензину,
  • дизельного палива,
  • авіаційного палива.

Що з Сизранським НПЗ

За даними джерел, кілька об'єктів Сизранського НПЗ були пошкоджені внаслідок атаки дрона. Зокрема, це головна установка перегонки сирої нафти CDU-6 потужністю 17100 метричних тонн на добу. Це становить близько 71% переробних потужностей заводу.

Вони сказали, що ремонт на НПЗ може тривати щонайменше місяць.

Друга установка перегонки сирої нафти НПЗ, CDU-5 потужністю 7100 тонн на добу, або 29% потужності, проходила ремонт після атаки БпЛА в липні.

Саратов під ударами дронів

Саратовський НПЗ призупинив переробку сирої нафти з 11 вересня після чергової атаки дрона.

Джерела повідомили, що завод також призупиняв роботу 8 вересня після дронової атаки через:

  • пошкодження обладнання,
  • пожежі.

Підприємство готувалося до відновлення переробки 10-11 вересня.

Саратовський нафтопереробний завод також був зупинений на кілька тижнів після атаки дрона 2 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії опинилася під атакою дронов. Крім НПЗ, виникла пожежа на логістичному хабі OZON.

Також повідомлялося, що у ніч проти 15 вересня Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області РФ та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі. Йдеться про Сизранський нафтопереробний завод, на території якого палала пожежа після удару.

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